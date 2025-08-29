Olli Jokisen HIFK:lle ruma kylvetys SaiPalta

Raimo Helmisen SaiPa murskasi Olli Jokisen valmentaman HIFK:n perjantai-illan harjoitusottelussa Lappeenrannan Kisapuistossa luvuin 6–2.
Ottelun keskimmäinen erä oli maalirikkain. SaiPa iski kolmesti, HIFK kaksi kertaa. Päätöserään lähdettiin kotijoukkueen 4–2-johdossa.
Viimeisellä kaksikymppisellä SaiPa kaunisteli lukemia kotiyleisön iloksi, kun Niklas Appelgren ja Samu Bau onnistuivat maalinteossa. Tehopisteet jakautuivat lappeenrantalaisten osalta tasaisesti. Samuli Niinisaari, Emil Kuusla ja Henri Nikkanen keräsivät kaksi pojoa mieheen.
HIFK:n maaleista vastasivat Petrus Palmu ja Jori Lehterä.
Helsinkiläisten puolustaja Petteri Lindbohm sai toisessa erässä suihkukomennuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. SaiPa rokotti ansaitsemallaan ylivoimalla kahdesti.
Harjoitusottelu oli SaiPalle viimeinen ennen Liiga-kauden avausta. HIFK:lla on edessä vielä yksi treeniotatus.
Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkaa 9. syyskuuta.