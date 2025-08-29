Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Pistepörssi
Sarjataulukko

Olli Jokisen HIFK:lle ruma kylvetys SaiPalta

Raipe_OJ
Olli Jokinen ja Raimo Helminen.
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Raimo Helmisen SaiPa murskasi Olli Jokisen valmentaman HIFK:n perjantai-illan harjoitusottelussa Lappeenrannan Kisapuistossa luvuin 6–2.

Lue myös: Olli Jokinen teki "ultimaattisen haista v***u -liikkeen" – jakaa nyt suoraa tekstiä HIFK:sta

Ottelun keskimmäinen erä oli maalirikkain. SaiPa iski kolmesti, HIFK kaksi kertaa. Päätöserään lähdettiin kotijoukkueen 4–2-johdossa.

Viimeisellä kaksikymppisellä SaiPa kaunisteli lukemia kotiyleisön iloksi, kun Niklas Appelgren ja Samu Bau onnistuivat maalinteossa. Tehopisteet jakautuivat lappeenrantalaisten osalta tasaisesti. Samuli Niinisaari, Emil Kuusla ja Henri Nikkanen keräsivät kaksi pojoa mieheen.

HIFK:n maaleista vastasivat Petrus Palmu ja Jori Lehterä

Helsinkiläisten puolustaja Petteri Lindbohm sai toisessa erässä suihkukomennuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. SaiPa rokotti ansaitsemallaan ylivoimalla kahdesti. 

Harjoitusottelu oli SaiPalle viimeinen ennen Liiga-kauden avausta. HIFK:lla on edessä vielä yksi treeniotatus.

Jääkiekon SM-liigan runkosarja alkaa 9. syyskuuta.

Lisää aiheesta:

Tappara vakuutti ja täräytti voittotilin auki – maalivahti jyrättiin kuohuttaneessa tilanteessaAuts! SM-liigan jumbojoukkueelta nolo moka Helsingissä – Leo Komarov pääsi irti HIFK-paidassaSaiPa shokeerasi HIFK:ta – Tappara toipui nopeasti yllätyskäänteestäHIFK:n olympiavoittajalta onnistunut paluu punanuttuihin – taululle tylyt lukematHIFK koki yllätystappion SaiPalle, päävalmentaja löysi heti syyn – "Siinä oli iso ero"HPK tyrmäävä Helsingissä – HIFK lamaantui sokkialusta
LiigaJääkiekkoSaiPaHIFKUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga