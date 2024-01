Auts! SM-liigan jumbojoukkueelta nolo moka Helsingissä – Leo Komarov pääsi irti HIFK-paidassa

Illan näytöksessä isoin mielenkiinto kohdistuu kotijoukkueen Leo Komaroviin , joka tekee vihdoin debyyttinsä punapetojen paidassa. Entinen pitkän linjan NHL-hyökkääjä Komarov loukkaantui alkusyksystä, minkä jälkeen hän on ollut kuukausien ajan sivussa tositoimista.

HIFK on sarjassa kolmantena. Se on ottanut 40 ottelusta 69 pistettä. SaiPalla pisteitä 37 ottelusta on vain 22.