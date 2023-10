Mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan

CHL:n aiheuttamien kulujen ennakointi on ollut helpompaa suomalaisseuroille, jotka ovat olleet turnauksessa mukana aiemmin. Kilpailuun tänä vuonna osallistuvien Pelicansin ja Lukon kokemukset sarjasta ovat myönteisempiä.

Pelicansissa on asetettu suuret panokset erityisesti kotiotteluiden onnistuneeseen markkinointiin. Seura on havainnut tänä syksynä yleisössä heränneen enemmän kiinnostusta CHL-pelejä kohtaan.

– Tärkeintä on oman kotiottelun kaupallistaminen, että miten siinä onnistuu. Tämä on bisnestä, joka on mahdollista saada kannattavaksi. Se vaatii huolellista tarkastelua ja laskemista yleisön ja yhteistyökumppanien mukaan, Pöyhönen arvioi.