Olli Jokinen rikkoi vaimolleen antamansa lupauksen – kommentoi nyt kohuttua kiroiluvideota: "Ei valitettavasti ollut ensimmäinen kerta"

Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaavan Timrå IK:n päävalmentajana viime syksynä aloittaneesta Olli Jokisesta julkaistiin aiemmin tällä viikolla video, joka on huomioitu Pohjois-Amerikassa asti. Nyt Jokinen on itse kommentoinut runsaasti kirosanoja sisältänyttä puheenvuoroaan.

Jokinen piti palopuheensa tiistaina pelatun Timrå–Växjö-ottelun ensimmäisellä erätauolla tilanteen ollessa 0–1. Jokinen mahdutti v**tu-sanan neljän ja puolen minuutin mittaiseen puheenvuoroonsa kaikkiaan nelisenkymmentä kertaa.

Tämän sorttinen herättely ei täysin toiminut ainakaan tuloksen muodossa, sillä Växjo lisäsi toisessa erässä johtoaan ja voitti ottelun voittomaalikisan päätteeksi 3–2. Jokisen mielestä joukkueen esitys oli kuitenkin toisessa ja kolmannessa erässä huomattavasti parempi kuin ensimmäisessä.

– He ehdottomasti nousivat esiin sen jälkeen, Jokinen sanoi Expressenin mukaan.

Kyseessä oli Jokisen mukaan toinen kerta tällä kaudella (Timrå on pelannut 33 ottelua), kun hän tulistui tällä tavalla pukuhuoneessa.

– Olen vain oma itseni. En tykkää käyttää v-sanaa noin paljon, mutta sellainen minä olen.

Timrån pelaajien mielestä Jokinen on toki myös lämminhenkinen johtaja, joka välittää pelaajistaan.

Tuoreen videon saaman julkisuuden myötä Jokinen kertoo kehottaneensa seuran viestintäosastoa sensuroimaan vastaisuudessa kirosanat tällaisilta videoilta.

– NHL:ssä niin tehdään usein. Sielläkin valmentajat käyttävät paljon v-sanaa, mutta sen päälle laitetaan piippaus. Toivottavasti mekin teemme tulevaisuudessa niin. Tai no, toivottavasti minun ei tarvitse käyttää sitä sanaa enää.

– En koskaan ole vihainen pelaajilleni, kunhan heidän asenteensa on kunnossa, he haluavat paiskia hommia ja he näyttävät jäällä kilpailuvaistoa ja halua. Silloin heidän ei koskaan tarvitse kuunnella tuollaista. Mutta kun asenne ei ole kunnossa ja he eivät välitä, se on turhauttavaa.

Jokinen korostaa hänen itsensä ja pelaajien elävän unelmaansa, kun he saavat tehdä jääkiekkoa ammatikseen. Samalla hän on huomannut, miten laajalle video on levinnyt.

– Varsinkin Yhdysvalloissa on totuttu tuollaiseen kielenkäyttöön, mutta eihän sellaista koskaan halua työpaikalleen. Toisaalta tämä ei ole mikään tavallinen toimistotyö. Olen täysin kaikenlaista machokulttuuria vastaan, ja sitä pitäisi jääkiekossakin muuttaa. Sitä ei muuteta tuollaisella puhetavalla, mutta siellä kirosanojen lomassa oli myös viesti.

Palautetta, negatiivista sellaista, on toistaiseksi tullut vain yhdestä suunnasta.

– Vaimoltani. Hän ihmettelee, miksi minun piti taas tehdä näin. Hän tietää, että en yleensä käytä v-sanaa, joten hän miettii, milloin opin toimittamaan viestini pelaajille ilman sitä.

Kauden ensimmäisen – silloinkin huomiota herättäneen ja v-sanoja sisältäneen – tulistumisen jälkeen Jokinen oli luvannut vaimolleen, ettei moista tapahtuisi enää.

– Tämä ei valitettavasti ollut ensimmäinen kerta, kun rikon hänelle antamani lupauksen. Mutta se ei ollut suunniteltua. Sellainen minä vain olen.