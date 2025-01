Olli Jokisen seurassa kuohuu – Timrån ratkaisu suututti fanit: "On viharakkautta ja vihaa"

Timrå IK:n urheilujohtaja Kimmo Kapanen on joutunut viime päivinä selittelemään seurassa puhjennutta riitaa pelaajien osallistumisesta SHL-kilpailija Modon vastaiseen vihanpitoon.

Tapaus lähti etenemään lauantaina Olli Jokisen valmentaman Timrån lyötyä kotonaan Modon maalein 5–1. Ottelun jälkeen joukko pelaajia Erik Walli Walterholmin johdolla osallistui Timrån kannattajaryhmän juhlintaan ja yhtyi lauluun, jonka sanoissa julistettiin muun muassa ”Me vihaamme Modoa”.

Seurojen välisen vihanpidon lietsominen ei miellyttänyt Timrån johtoa, joka tuomitsi pelaajien toimet tiedotteessaan. Kannattajat puolestaan suivaantuivat Timrån ulostulosta. Tiistain kotiottelussa Växjötä vastaan kannattajakatsomossa oli tavallista vähemmän faneja boikotin takia.

Urheilujohtaja Kimmo Kapanen piti joukkueen kanssa maanantaina palaverin, jossa hän muistutti pelaajia heiltä odotetuista käytöstavoista. Kapastakyllästyttää jo puhua aiheesta.

– Minusta koko juttu on saanut aivan liikaa otsikoita. Puhuimme maanantaina siitä, että pelaajat tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja että kaikkien pitää nyt rauhoittua, Kapanen kommentoi Expressen-lehdelle.

– Se, mitä tapahtui, on tapahtunut ja meidän täytyy ottaa siitä opiksi. Minulle tämä ei ole iso asia. Meillä on arvot, joita me seuraamme, mutta kaikki tietävät, ettei tämä ollut suurin juttu maailmassa.

– Olen itse ollut ärsyyntynyt viime päivinä siitä, että meidän pitää käyttää energiaa näin tarpeettomaan asiaan, Kapanen jatkoi.

Lauleluun aktiivisesti osallistunut Walli Walterholm on samaa mieltä pomonsa kanssa siitä, ettei vihanpidossa ollut kyse niin vakavasta ilmiöstä kuin on annettu ymmärtää. Kannattajissa asian tuomitseminen herätti kuitenkin raivoa.

– Sitä on ollut paljon, mutta enemmän seuran kuin minun suuntaani. Minä en ole saanut paljoa palautetta, mutta on selvää, että turbulenssi on tuntunut, Walli Walterholm sanoo pelaajiston tunnelmista.

– Minä aloitin laulun, mutta sitä on tapahtunut ennenkin ja olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että siitä kymmenen sekunnin ajan lauletusta kappaleesta on tullut liian iso juttu. Vihalla ja vihalla on eroa. On viharakkautta ja vihaa, hän selventää.

Juttua päivitetty klo 13.38: Kimmo Kapanen kävi tapauksen läpi Timrån pelaajien kanssa, mutta ei vastannut asian tiedottamisesta julkisuuteen.