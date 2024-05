Konsta Helenius, 17, kuuli uskomattomia MM-uutisia Leijonien johdolta – soitti heti tärkeälle taholle: "Kyllä oli onnellinen poika!"

– Ylpeys oli ensimmäinen reaktio. Ajattelin, että on tullut tehtyä jotain oikein, kun pääsi joukkueeseen, Helenius sanoo tunnelmistaan MTV Urheilulle.

/All Over Press

/All Over Press

Pian odotettu hetki

Helenius on tällä hetkellä kovan luokan suomalaislupaus. Monissa arvioissa on povattu, että Helenius huudetaan tämän kesän NHL:n varaustilaisuudessa jo ensimmäisen kierroksen alkupäässä.

Nuoren hyökkääjän kevääseen on mahtunut jos jonkinlaisia käänteitä. Helenius nakutti ensin runkosarjassa Mikkelin Jukureiden paidassa kelpo tehot (51 ottelua, 14+22=36). Pudotuspeleissä Helenius oli aivan Jukureiden johtavia pelaajia (6 peliä, 2+4=6).

– Kävin vetää ne kisat ja nyt on kiva olla takaisin täällä, Helenius sanoo kevään MM-kisojen pääpitäjästä eli Prahasta käsin.

"Täällä on vähän erilainen Valtteri Puustinen" – hyökkääjä iskee uransa toisiin miesten MM-kisoihin

Mikäli Helenius on mukana heti avaustaistoissa, mahtuu hänen viikonloppuunsa monenlaisia merkkipaaluja.

Perjantaina edessä saattaa olla A-maajoukkuetason arvokisadebyytti. Lauantaina hän on merkkipäiväsankari.

Se taas tietää sitä, että Helenius pääsee eroon ristikosta, mitä hänen on pitänyt käyttää kansainvälisissä otteluissa, kun hän on ollut vielä alaikäinen.

– Ristikon kanssa on kuuma pelata – ilma ei kierrä oikein, kun on kuppi edessä. Visiirillä näkee paljon paremmin. Ristikko on vähän niin kuin koko ajan edessä – odotan, että pääsen siitä eroon, Helenius hymähtää.