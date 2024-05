Leijonien MM-turnaus liikkeelle: katseet Jesse Puljujärvessä – asiantuntijalta povaus Konsta Heleniuksen kohtalosta

Leijonat esiintyi varsin lupaavasti MM-kisojen alla, kun se voitti yhtä vaille kaikki valmistavat pelinsä. Suomen joukkueessa riittää mielenkiintoa – useamman yksilön kautta. Mutta onko Suomi nyt vahva ja menestyvä joukkue?

MTV Urheilun MM-asiantuntija Sami Kapanen ja kisoja paikan päältä raportoiva toimittaja Ilari Savonen käyvät läpi isoja teemoja, joita Leijonissa kannattaa seurata.

Tapa

Kapanen: Jukka Jalosella on nyt paljon uusia pelaajia matkassa. Tällä kertaa on paljon nuoria ja ensikertalaisia mukana. Uskon, että he tuovat intoa ja energiaa joukkueeseen, joka näyttää aika jalkavalta ja luisteluvoimaiselta. Jukalla on ollut vuosien saatossa sitä, että pelitapa on ollut jalkanopeuden myötä selvästi aktiivisempi läpi kentän. Eli he ovat antaneet enemmän prässiä. Mielenkiintoista katsoa, että mihin pelitapa asettuu. Leijonat pelasi hyvät valmistavat pelit: viimeisellä EHT:lla nähtiin todella hyvää, viihdyttävää ja tuloksellista jääkiekkoa. Toivon, että sitä samaa nähdään myös täällä Prahassa.

Jukka Jalonen näkee Leijonissa yhteyden sensaatiomaisen tempun tehneeseen ryhmään: "Vahva usko omaan osaamiseen"

Jatkumo

Savonen: Yhdeksästä valmistavasta pelistä kahdeksan voittoa. Jalkoihin jäi Tshekki, Sveitsi ja Ruotsi, joilla oli kovia nimiä mukana. Leijonat näytti hyvin yhtenäiseltä ja vahvalta joukkueelta. Se puolusti ydintään tiiviisti ja iski terävästi vastaan. Iso huomio kääntyy siihen, että pystyykö Leijonat jatkamaan hyvältä pohjalta myös MM-kisoissa? Eli onko prosessi niin vahvoilla kantimilla, että Leijonat voi keskittyä vain yksityiskohtien hiomiseen? Perjantai antaa tähän vastauksia.

Nimettömyys tie menestykseen?

Kapanen: Suomi on monta kertaa pärjännyt, kun jalkeilla ei ole ollut niin nimekäs joukkue. Silloin on tullut niin sanottuja yllättäviä finaalipaikkoja. Näen, että tässä joukkueessa on potentiaalia. Isossa kuvassa nämä ovat kisat, missä nähdään todella kovatasoista peliä. Jos katsoo Pohjois-Amerikan porukoita, niin siellä on aika nimekkäitä yksilöitä mukana. Heidän kohdallaan iso kysymys on se, että miten he pystyvät hitsautumaan joukkueeksi. Kanada on mestari siinä, että he pystyvät pelaamaan turnauksen edetessä yhä parempaa ja parempaa jääkiekkoa. Yksilöllinen taito tulee ratkaisuhetkillä esiin. Uskon, että pelin vaade on todella kova tässä turnauksessa. Ihan erilainen kuin Tampereella.



Herra Pulju

Savonen: Viime kesänä isossa lonkkaleikkauksessa käynyt Jesse Puljujärvi saa ison roolin Leijonien tämän kevään MM-joukkueessa. Puljujärvi toi valmistavissa peleissä energiaa, mutta hänestä on näkynyt myös se, että itseluottamus ei ole aivan optimilla tasolla. Puljujärvi tarvitsisi turnauksen alkuun onnistumisia. Optimi tilanne olisi se, että niitä tulisi jo Tshekkiä vastaan. Sunnuntain brittipeli antaa tähän varmasti tukea. Puljujärven kohdalla yksi seurattava kohde on se, että miten hän onnistuu Leijonien toisessa ylivoimaketjussa, missä Puljujärvi pelaa hänelle hieman poikkeuksellisessa roolissa, kun hän on vasemmalla puolella vetäjän paikalla. Kansa tietää Puljujärven, mutta häneen pitäisi suhtautua maltilla. Toki, Puljujärvi on joukkueelle tärkeä, maskottimainen hahmo, mutta en tiedä siltikään, että onko hän mikään käänteentekevä pelaaja MM-tasolla.

Milloin Konsta irti?

Kapanen: Luulen, että Konsta Helenius pelaa tässä turnauksessa, vieläpä hyvässä roolissa. Hän ei ole vielä ensimmäisessä pelissä mukana, mikä on tietyllä tavalla turvallinen ja varma ratkaisu. Hän on näyttänyt sen, että miten hyvin hän pystyy pelaamaan, mutta MM-kisat ovat MM-kisat. Tshekki, kotijoukkue vielä avauspelissä vastassa, niin veikkaan että tuota kautta on päädytty tähän rauhalliseen ratkaisuun. Hän on tervepäinen ja erittäin lahjakas pelaaja. Uskon, että jatkossa tulee pelejä, missä tehdään kokeiluja ja missä häntä ajetaan sisään. Katsotaan sitten, että miten hän pärjää. Sen mukaan sitten edetään. Hän on mielenkiintoinen seurattava pelaaja tässä turnauksessa. Muissakin joukkueissa on lahjakkuuksia ja Suomella on lyödä samanlainen pöytään.



Uhka vai mahdollisuus?