Putouksesta tutun Aapo Orasen perhe kasvoi poikavauvalla: "Kaikki meni hurjan nopeasti ja hyvin"

Putouksen 14. tuotantokaudelta tutun näyttelijän Aapo Orasen ja hänen puolisonsa, tuottaja ja esiintyjä Minttu Tamskin lapsi on syntynyt. Vanhemmat kertoivat ilouutisesta Instagramissa, jonne he jakoivat kuvan vastasyntyneestään. Kuvassa on vauvan lisäksi Made in Mikkeli -tekstillä varustettu pipo.