Oliver Solberg juhli liikaa MM-rallissa – tuomariston toiminta ihmetytti C Moren lähetyksessä: "Ei mitään linjaa"

– Solberg ja kartanlukija Elliot Edmondson väittivät, että he eivät tienneet tätä sääntöpykälää ja he olivat mielestään antaneet paikalla olevalle yleisölle hyvän show'n. He pyysivät anteeksi sitä, etteivät tienneet sääntöjä, mutta halusivat painottaa, että he eivät mielestään aiheuttaneet minkäänlaista vaaratilannetta, päätöksessä todettiin.