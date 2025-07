NHL-legenda ostamassa vanhan seuransa

The Athleticin maanantaina julkaiseman uutisen mukaan Hall of Fame -pelaajan Mario Lemieux'n johtama omistajaryhmä on ilmaissut olevansa "erittäin kiinnostunut" ostamaan hänen entisen joukkueensa, Pittsburgh Penguinsin.

Lemieux ja hänen omistajaryhmänsä, johon kuuluvat entinen osaomistaja Ron Burkle ja entinen toimitusjohtaja David Morehouse, ovat kertoman mukaan ilmoittaneet NHL:n komissaarille Gary Bettmanille aikomuksestaan ​​pyrkiä ostamaan joukkue Fenway Sports Groupilta (FSG), organisaatiolta, joka osti joukkueen heidän ryhmältään vuonna 2021.

FSG on ilmoittanut etsivänsä lisää vähemmistösijoittajia myytyään vain 91,4 prosenttia saatavilla olevista lipuista kaudella 2024–2025, mikä on pienin määrä kahteen vuosikymmeneen, mutta se ei ole julkisesti ilmaissut halua myydä seuraa.

Sporticon mukaan Penguinsin arvoksi arvioitiin 1,47 miljardia dollaria vuonna 2024.

59-vuotias Lemieux voitti kahdesti Stanley Cupin Penguinsissa. Hänet valittiin kolme kertaa NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi ja lisäksi Lemieux nähtiin yhdeksän kertaa All-Star-pelissä.

Hänen 690 maaliaan ja 1723 pistettä ovat edelleen seuran historian eniten. Nykyinen Penguins-tähti Sidney Crosby on toinen molemmissa kategorioissa.

FSG:n omistuksessa Pittsburgh on yltänyt vain kerran pudotuspeleihin. Tilasto on jyrkässä ristiriidassa joukkueen lähihistorian kanssa, sillä Penguins voitti kolme Stanley Cupia vuosina 2009–2017.