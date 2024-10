Oliver Kapasen NHL-jysäytyksestä vedettiin välittömät ykkösotsikot Ruotsissa

Kapasella, 21, on sopimus myös SHL-seura Timrån kanssa, mutta hyökkääjää ei siis ainakaan heti tulla näkemään Olli Jokisen käskyttämän joukkueen mukana.

Montreal julkaisi maanantaina listan pelaajista, jotka on lähetetty kauden kynnyksellä AHL:ään. Kapanen ei ollut nimien joukossa. Hieman myöhemmin Sportsnetin toimittaja Eric Engels täräytti julki listauksen Canadiensin 23 pelaajan NHL-kokoonpanosta. Tuolta listalta Kapasen nimi löytyy.

Jokisen luotsaama Timrå on pelannut alkukauden ilman Kapasta, joka metsästi nyt saavuttamaansa NHL-paikkaa Canadiensin harjoitusleirillä. Ruotsalaisjoukkue on avannut sesongin todella pirteästi. Se on SHL:ssä kolmantena.