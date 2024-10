Oliver Kapanen tulikuumassa tilanteessa NHL:ssä – seurapomoisää hiillostetaan

Kapanen on esiintynyt Montrealin harjoitusotteluissa pirteästi. 21-vuotias keskushyökkääjä on saanut pelistä toiseen hyvin vastuuta ja tehnyt harjoitusotteluissa tehopisteet 1+3. Kimmo Kapaselle tilanne on kaksijakoinen. Toisaalta hän varmasti toivoo poikansa menestystä NHL:ssä, mutta Timrå kaipaisi myös kipeästi Kapasen osaamista. Jos NHL-paikka irtoaa, ei Kapasta nähdä Ruotsissa.