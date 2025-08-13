Oliver Helander: Tiukkaa tekee MM-kisojen kanssa

Kalevan kisojen keihäskipailun keskeyttänyt Oliver Helander palaa kisaamaan reilun viikon kuluttua.

Helander heitti SM-kisoissa vain kahdesti, kunnes nivusissa ollut tuntemus keskeytti kilpailun. SUL:n tiedotteen mukaan ongelma on tutkittu, eikä varsinaista vammaa ole löytynyt.

– Lähentäjä oli sen verran huonon tuntuinen, että jos olisin yrittänyt juosta kovempaa, se olisi mennyt hajalle, Helander kommentoi.

– Tiesin, ettei siellä luultavasti ole mitään rikki. Kävin magneettikuvissa, eikä sieltä löytynyt repeämää, vain turvotusta, eli oli järkevää jättää kisa kesken. Nyt on ainakin mahdollisuus taistella MM-kisapaikasta.

Helander ei ole pystynyt tekemään heittoharjoituksia Kalevan kisojen jälkeen. Muita harjoitteita hän on jatkanut normaalisti.

– Luultavasti teen viikonvaihteen aikana yhden kevyen heittotreenin, Helander sanoo.

Suomalainen jatkaa kisakauttaan 22. elokuuta Brysselissä. Tavoitteena on nakata keihäs MM-joukkuepaikan arvoisesti.

– Olen nyt neljäntenä taistelemassa paikasta MM-joukkueeseen. Muilla on kaksi mahdollisuutta tehdä tulosta, Oulun GP ja Ruotsi-ottelu. Minun pitää siis heittää Brysselissä selvästi paremmin kuin muut, jos haluan MM-kisoihin. Ja minulla on siihen edellytykset. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi, Helander päättää.

Helander on kotimaan kuluvan kauden tilastossa kuudes tuloksella 79,61.