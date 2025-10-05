Keskuspuolustaja Tony Miettinen ja laitapelaaja Oiva Jukkola joutuvat sivuun Suomen miesten MM-karsintaryhmästä, kertoo Palloliitto tiedotteessaan.
Tiedotteen mukaan ruotsalaisen Degerforsin keskuspuolustaja Juhani Pikkarainen nousee mukaan joukkueen vahvuuteen.
Ruotsin liigamestariksi matkalla olevaa Mjällbytä edustava Miettinen on kärsinyt loukkaantumisesta, eikä hän ehtinyt toipua pelikuntoon alkavan viikon Liettua- ja Hollanti-otteluihin. Myös Ilves-pelaaja Jukkolan poissaolo johtuu loukkaantumisesta.
Suomen MM-karsintaryhmässä on 26 pelaajaa. Huuhkajat kohtaa Olympiastadionilla ensi torstaina Liettuan ja pelaa sunnuntaina Amsterdamissa Hollantia vastaan.
Suomi on karsintalohkossaan viiden ottelun jälkeen kolmantena Hollannin ja Puolan perässä. Joukkue kaipaa kipeästi lisäpisteitä, jotta mahdollisuus ensi kesän MM-lopputurnaukseen pysyisi elossa.