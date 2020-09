Korona-aika vie ilmapallotkin keskustan puheenjohtajaehdokkailta – puoluekokous järjestetään poikkeustoimin

Yhteensä puoluekokoukseen on ilmoittautunut yli 2 400 virallista kokousedustajaa, jotka äänestävät puheenjohtajasta.

Käytännössä ehdokkaat eivät siis voi esimerkiksi kiertää puhumassa eri piirien kokouksissa, kuten aiemmin on ollut tapana. Samoin puuttuvat erilaiset neuvonpidot ja veivaukset eri piirien edustajien kesken.

Tsemppitilaisuudet peruttu

– Meillä on yleensä ollut kokouspaikkakunnalla tsemppitilaisuus, esimerkiksi viime kerralla Kouvolassa, nyt sellaiset kaikki puuttuvat. Itsekin tässä menee vähän kysymysmerkkinä ja pohtii, kuinka aikaisin täytyy olla Oulussa. Ja siellä on sitten hyvin järjestelmällistä se tilanne, Palosaari pohtii.

Puolue on rajoittanut kampanjointia esimerkiksi niin, että jokaisella ehdokkaalla saa olla yksi kampanjamateriaali, joka toimitetaan kokousedustajien istuimille.

Rajoitusten syynä on sekä korona että tasapuolisuus, sillä isojen kampanjamateriaalien hommaaminen 16 paikkakunnalle olisi ehdokkaille todella iso kustannus. Myös tasapuolisen näkyvyyden takaaminen olisi mahdotonta.Kampanjaväen arvion mukaan etenkin lauantain puheilla voi vielä olla iso vaikutus.

"Jokaisella kokouspaikalla Annikan ihmisiä puhumassa"

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon kampanjapäällikkö Satu Simelius sanoo, että suoran kampanjoinnin kuten eri piireille puhumisen lisäksi erilaisilla kahvijonokeskusteluilla on ollut perinteisessä mallissa merkitystä.

Simeliuksen mukaan kampanjoinnissa on alusta asti ollut se ajatus, että nyt täytyy panostaa kokousta edeltävään aikaan.

– Meille on ollut alusta asti tärkeää se, että meillä on jokaisessa piirissä aktiivisia ihmisiä ja jokaisella kokouspaikalla on Annikan ihmisiä puhumassa.