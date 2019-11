Oliko seksimessujen esityksessä ulostetta ja oksennusta lavalla? "Ihminen uskoo sen, minkä haluaa"

Messujen lavoilla on monenlaisia esityksiä, joista osa on niin kutsuttuja fetissiesityksiä.



Eilen illalla lavalla nähdyssä esityksessä on MTV Uutisille kerrottujen vinkkien mukaan ollut järkyttäviä kohtauksia, joissa on esimerkiksi ”sotkettu naamaan ulostetta”.



– Jos siellä jotain tummaa tavaraa on, niin yleensä se on ihan suklaavanukasta, Jacky Makupalaa. Meillä ulosteet on kiellettyjä, eikä järjestyksenvalvojat ole eilen raportoineet mistään poikkeavasta. Eilen käytettiin myös maitoa rekvisiittana, kertoo tapahtuman tuottaja Terhi Westerberg.



Westerbergin mukaan niin fetissi- kuin muutkin messujen esitykset ovat näyteltyjä; ketään ei satu ja esiintyjät ovat mukana vapaaehtoisesti.



"Virtsa tulee oikeasti sisältä"

MTV Uutiset jututti messuilla myös yhden esiintyjistä. Carlo on SM-Fetisisti Ryhmän (SMFR) puheenjohtaja, ja mukana monissa messulavojen tempauksissa. Hänen mukaansa kaikki on näyteltyä, ja ”kakka on suklaavanukasta”:



– Vieläpä vegaanista, koska moni esiintyjistä on vegaaneja.



– Virtsa tulee oikeasti sisältä, Carlo tosin täsmentää.



Kokenut messuesiintyjä Carlo kertoo, että lavalla esiintyvät ihmiset ovat kokeneita stunt-näyttelijöitä.



– Tosi harvoin tapahtuu mitään oikeasti. Kaikki on hyvin harjoiteltua feikkiä. Ketään ei esimerkiksi kuristeta oikeasti lavalla, koska siinä on niin iso riski.



Hän muistaa viime vuodelta samantapaisen ulostekohun. Silloin yksi näyttelijöistä oli ulostavinaan ämpäriin, josta hoitajattaret kaivoivat tavaraa sitten ulos ja sotkivat sitä reilusti ympärilleen.