Älä tee tätä tietoturvavirhettä töissä: "Työntekijä voi ajatella, että on helpompi katsoa tiedostoja bussissa..."

– Yleistä on, että moni jakaa itsestään hirveästi tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Otetaan esimerkiksi lomakuvien jakaminen sosiaaliseen mediaan. Jos hyökkääjä tietää sinun esimerkiksi olevan Thaimaassa, saatat saada hyökkääjältä soiton luottokorttiyhtiösi nimissä, että korttia on käytetty Thaimaassa ja kortti on nyt suljettu, VP of Strategy and Operations Noora Ahmed-Moshe Hoxhuntilta kuvailee.