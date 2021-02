Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi kaipaa havaintoja Oulussa kadonneesta 28-vuotiaasta Aleksista

Poliisi kertoo, että viimeinen havainto miehestä on tehty 21. tammikuuta Oulun alueella. Hän saattaa poliisin mukaan kuitenkin liikkua muualla Suomessa, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Vuorio on 180 cm pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on lyhyet ruskeat hiukset ja häneltä puuttuu ylhäältä etuhammas. Miehellä on yllään ruskea toppatakki sekä harmaat farkut.