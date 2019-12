Oletko nähnyt Eurassa kadonnutta Jaria? Katso kuva ja muut tuntomerkit, havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille

Kokko on 61-vuotias. Pituutta on 176-178 cm ja painoa noin 70 kg.

Kokolla on vaaleanruskeat lyhyet hiukset ja silmälasit. Hän on hieman ohimoilta kaljuuntunut.

Kokolla on katoamishetkellä ollut yllään tummanvihreä poikkiraitainen huppari ja tummanruskeat collegehousut. Jalassaan hänellä on ollut mustat talvicrocsit.