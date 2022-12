Oletko nähnyt kuvan poikaa? Poliisi pyytää havaintoja Vihdissä kadonneesta 16-vuotiaasta Gasemista

Poliisin mukaan poika on nähty viimeksi Vihdissä tämän kuun alussa, 3. joulukuuta.

16-vuotias Gasemi on poliisin mukaan ikäistään vanhemman näköinen.

Gasemilla on tummat, lyhyet hiukset, joissa on harmaata takaraivolla ja päälaella. Hän on noin 180 senttimetriä pitkä ja hoikka.