Poliisi etsii Lapualla perjantain ja lauantain välisenä yönä kadonnutta 37-vuotiasta miestä.

Viimeisin näköhavainto miehestä on lauantaina noin kello 01.00 Lapuan Latosaaren kohdilla.

Kadonnut on noin 175 senttimetriä pitkä ja hän on ruumiinrakenteeltaan tanakka. Miehellä on tummat lyhyet hiukset ja tumma parta. Yllään kadonneella ollut musta huppari ja mustat collegehousut. Kadonneella ei todennäköisesti ole ollut ulkotakkia päällään.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 440513.