Oletko nähnyt kuntosalien erikoismiehen? Nousi yhdellä muutoksella miljoonasuosioon, kun sotiva Venäjä jäi taakse

Shmondenkon kohteena saattaa olla suuria kuormia liikuttava, häntä kookkaampi treenaaja. Ensimmäinen ajatus on, että painot olisivat peittäviin vaatteisiin pukeutuneelle siivoajalle liian raskaat. Shmondenko, jota The Barbell -sivusto kutsuu "kuntosalikepposten Boratiksi", kuitenkin yllättää ja nostelee hurjia rautoja kuin alkulämmittelynään.

View this post on Instagram

Vakuuttavat voimat

Shmondenko on nostanut myöhemmin harjoitusoloissa maasta The Barbellin mukaan 290 kiloa jalat leveällä sumotyylillä. Hän on myös tehnyt maastavedossa 255 kilolla neljän toiston sarjoja. Shmondenko on tehnyt salilla lisäksi 210 kilon jalkakyykkyä.