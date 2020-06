Oletko nähnyt korona-aikana enemmän villieläimiä? Siihen on syynsä

Esimerkiksi rottia on saattanut ketuttaa se, että ravintolat suljettiin ja ruuantähteitä ei ole tämän takia löytynyt totutuista paikoista. Rotat ovatkin joutuneet lähtemään aiempaa näkyvämmin etsimään ruokaa. Richmondin Yliopiston tutkijan mukaan rotista on tullut enemmän havaintoja, joskaan asiasta ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Pahimmat pedot jäivät sisätiloihin

Kun ihmisten luoma pelon ilmapiiri ulkotiloissa hälveni rajoitusten myötä, niin villieläimet ovat uskaltautuneet päiväaikaankin asutuille alueille. Tästä asiasta on käytännön tutkimustietoakin: Esimerkiksi petoeläinten on havaittu syövän raatoa aivan rauhassa, kun kaiuttimesta on soitettu luonnon ääniä. Mutta ne pakenevat välittömästi paikalta, kun kaiuttimesta kuuluu ihmisten puhetta.

Maailmalla on kiinnitetty enemmän huomiota lintujen viserrykseen katujen hiljennyttyä. New Yokin yliopiston tutkimuksessa kaupungin äänien havaittiin laantuneen merkittävästi koronaviruksen myötä. Nyt kiinnostuksen kohteena on se, ovatko kaupunkien linnut muuttaneet rauhoittumisen myötä käytöstään. Lintujen on nimittäin havaittu huomioivan viserryksessään urbaanin melun. Asutuilla alueilla linnut ovat mm. tottuneet laulamaan normaalia aikaisemmin ja korkeammilla taajuuksilla, jotta niiden laulu tulee kuulluksi kaupunkien taustamelussa.