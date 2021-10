MTV Uutiset selvitti: Rottahavainnot kasvaneet moninkertaisesti Suomen kaupungeissa – rottatutkija nostaa esiin kaksi mahdollista syytä ja urbaanilegendan, joka on totta

Vastausten perusteella rottahavaintojen määrä on ollut selkeästi kasvussa monissa kaupungeissa. Havaintoja on ollut vastausten mukaan niin keskusta-alueilla, lähiöissä, omakotitaloalueilla kuin puistoissa.

Helsingissä kaupungin ympäristöpalveluille rotista tulleita yhteydenottoja on kirjattu 164 kappaletta vuoden 2021 aikana, kertoo ympäristötarkastaja Jukka Kiesi ympäristöterveysyksiköstä.

– Yhteydenottojen määrä on hieman korkeampi viime vuoteen verrattuna, mutta samansuuntaisissa luvuissa mennään, Kiesi kertoo.

Eläimet nakertavat, sotkevat ja herättävät huolta

Tämä on herättänyt asukkaissa yleistä pelkoa rottien tunkeutumisesta asuntoihin, tai uskaltaako vaikka roskia viedä ulos.

Tampereella ja Lahdessa on tehty arvion mukaan yli 40–50 rottahavaintoa tämän vuoden aikana. Määrät ovat molemmissa kaupungeissa moninkertaisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Myös muualta Pirkanmaalta on tullut entistä enemmän yhteydenottoja.

Ruoka ajaa rotan liikkeelle

Tutkijatohtori ja Helsingin yliopiston kaupunkirottatutkimusryhmän johtaja Tuomas Aivelon mukaan rottahavaintoja on tehty Helsingissä esimerkiksi Pikku-Huopalahdessa Länsi-Helsingissä ja Malmilla pohjoisessa viime aikoina.

Riittävä ravinto on Aivelon mukaan rotan tärkein motivaattori. Helsingin keskustassa ruokaa riittää esimerkiksi viemäriverkostossa, ja kesäisin eläimet kerääntyvät puistoihin.

– Todistusaineisto viittaa, että rotat liikkuvat aika vähän. Paikallinen populaatio on siis joko kasvanut tai pienentynyt, Aivelo sanoo rottahavaintojen määrässä tapahtuneista muutoksista.

Jyväskylässä määrät kasvaneet tasaisesti

Jyväskylässä rottahavaintojen määrä on noussut alle 40:stä yli 300:n vuosien 2018–2020 välisellä ajanjaksolla.

Tuholaistorjuntayritys Anticimexin myyntipäällikkö Timo Kääriäinen kertoo, että Jyväskylän rottatilanteen kehitystä on seurattu älylaitteilla vuodesta 2017 alkaen.

Jyväskylän keskusta-alueella ja ympäröivissä kaupunginosissa on jokaisessa loukutettu noin 300–600 jyrsijää kuluvan vuoden aikana, pelkästään keskustassa yli 620.

Rottien osuus Jyväskylän kokonaisluvuista on Kääriäisen arvion mukaan 60–70 prosentin luokkaa.

Anticimexillä on Suomessa asennettuna noin 10 000 älyloukkua, joilla on pyydetty 2021 aikana noin 79 000 jyrsijää lokakuun puoliväliin mennessä. Noin kuudesosa on pyydetty viemäreistä.