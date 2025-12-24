Länsirannikolla sekä läntisessä Lapissa voidaan mennä joulupäivänä yli viiden plusasteen.

Joulupäivänä sää lämpenee merkittävästi, ja koko maassa lämpötilat lauhtuvat plussan puolelle.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kertoi aattoiltana STT:lle, että varsinkin länsirannikolla sekä läntisessä Lapissa voidaan mennä joulupäivänä yli viiden plusasteen.

Muuten sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Osassa Lappia ja sieltä kohti maan itäosaa voi tulla vesi- tai lumisateita. Myös lännen ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua, ja varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa tuuli on puuskaista.

Tapaninpäivä on laajemmin poutainen ja jopa aurinkoinen, Keränen ennustaa. Lämpötilat ovat edelleen lämpimiä varsinkin etelässä ja lounaassa. Pohjoisessa viilenee.

Viikonloppuna on luvassa tuulista keliä. Lauantaina jopa myrskytuulet ovat mahdollisia merialueilla. Tuuli on puuskaista maa-alueillakin, erityisesti maan länsi- ja pohjoisosissa.

