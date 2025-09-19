Viiden jälkeen -juontajat heittäytyivät air walk -viraaliliikkeen saloihin Jurijs "Jurza" Trosenkon johdolla.

Jos olet käyttänyt sosiaalista mediaa viimeisen vuoden aikana, olet voinut törmätä videoihin, joissa ihmiset hyppelevät ketterästi jalalta toiselle luoden illuusion ilmassa kävelemisestä. Kyseessä on somessa viraaliksi noussut air walk -liike, joka on saanut vaikutteita katu- ja hip hop -tanssilajeista.

Viiden jälkeen -ohjelmassa heittäydyttiin perjantaina air walkin pyörteisiin, kun Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiopettajana tunnettu Jurijs "Jurza" Trosenko vieraili suorassa lähetyksessä pitämässä juontajakaksikko Teresa Meriläinen-Aholle ja Mikko Suursalmelle lyhyen air walk -oppitunnin.

– Se näyttää siltä, että se on helppo liike, mutta jos tanssiliike näyttää helpolta, niin todennäköisesti siinä on aika paljon työtä alla, ja se onkin teknisesti aika haastava ja vaikea, Trosenko alusti.

Miltä air walk näyttää ja miten se Meriläinen-Aholta ja Suursalmelta sujui? Katso yllä olevalta videolta!