Oletko Breaking Bad -fani, jonka taskussa polttelee ylimääräiset neljä miljoonaa? Nyt voit ostaa itsellesi palan sarjan historiaa

Breaking Bad -sarjasta tuttu talo on myynnissä hurjaan hintaan.

Breaking Bad -tv-sarjan faneille on tarjoutunut ainutlaatuinen mahdollisuus omistaa palanen sarjan historiaa, kun sen kenties ikonisin talo on tullut myyntiin.

Sarjassa päähahmo Walter Whiten kotina kuvattu talo sijaitsee New Mexicon Albuquerquessa. Ranch-tyylisessä talossa on neljä makuuhuonetta, ja sen markkina-arvoksi on arvioitu noin 340 000 dollaria eli noin 330 000 euroa.

Huomattavasti alemmasta markkina-arvosta huolimatta talon hintalapuksi on asetettu lähes 4 miljoonaa dollaria, eli noin 3,8 miljoonaa euroa.

Vaikka Breaking Bad -sarja loppui jo yli vuosikymmen sitten, vetää Walter Whiten kotitalo edelleen luokseen hurjan määrän turisteja eri puolilta maailmaa, kertoo talon nykyinen omistaja Joanne Quintana. Valtavalla kiinnostuksella perustellaan myös talon hulppeaa hintalappua.

Walter White (kuvassa edessä) ja Jesse Pinkman (taaempana) ovat Breaking Bad -sarjan päähenkilöitä.

Quintanan vanhemmat Fran ja Louis Padilla ostivat kyseisen talon vuonna 1973. Quintana kasvoi talossa yhdessä sisarustensa kanssa, ja nykyisin he myös omistavat sen.

Quintana kertoo albuquerquelaiselle KOB 4 -tv-asemalle, että koputus kotitalon oveen eräänä päivänä vuonna 2006 muutti hänen perheensä elämän.

– Äitini ei koskaan avannut ovea, mutta silloin hän avasi. He esittelivät itsensä, ojensivat käyntikortin ja sanoivat, että "Haluaisimme käyttää taloasi pilottijaksossa", Quintana kertaa perheen ensikosketusta Breaking Badiin.

Quintanan mukaan hänen äitinsä oli hämillään, mutta tälle vakuutettiin, että kyse on aidosta projektista ja vain sarjan ensimmäisestä jaksosta. Äiti myöntyi, ja kuvaukset talolla alkoivat paria viikkoa myöhemmin.

– Ajattelimme kuten kuka tahansa, että tämä on Kerran elämässä -juttu. Pääsimme tapaamaan näyttelijöitä ja näkemään, kuinka paikat asetetaan valmiiksi ja mitä se vaatii, Quintana kertaa.

Yleisestä uskomuksesta huolimatta Breaking Bad -sarjassa näkyy vain Quintanan ja hänen perheensä talon ulkopuolta ja pihaa, ei sen sisäpuolta. Quintanan mukaan kodin sisäpuolta käytettiin kuvauksissa ainoastaan varusteiden säilyttämiseen ja valmistautumiseen, mutta kohtauksia siellä ei kuvattu.

Breaking Bad -sarjaa esitettiin vuosina 2008–2013.

Ennenpitkää Breaking Badista muodotui valtava, maailmanlaajuinen ilmiö. Sarjan mammuttimaisen suosion myötä faneja alkoi ilmaantua yksi toisensa jälkeen Quintanan perheen kotitalon edustalle. Quintanan mukaan talon edustalla käy yhä tänäkin päivänä keskimäärin 300 autoa päivässä.

Aluksi Quintana ja hänen äitinsä kävivät jopa poseeraamassa fanien kuvissa, mutta pian perhe päätti asettaa tilustensa ympärille metallisen aidan sekä valvontakamerat.

Nyt, kuin vanhemmat ovat kuolleet, on Quintanan mukaan koittanut aika myydä talo uusille omistajille.

– Tämä oli perheemme koti vuodesta 1973, melkein 52 vuotta. Aiomme astella pois muistot mukanamme. On aika siirtyä eteenpäin. Olemme valmiit.

Quintana perheineen uskoo, ettei taloon muuta enää uutta perhettä, eikä heidän mielestään pitäisikään.

– Toivon, että he (uudet omistajat) noudattavat fanien toiveita. He haluavat majatalon, he haluavat museon, he haluavat päästä sisälle. Tehkää niin.

Vuosina 2008–2013 esitetty yhdysvaltalainen Breaking Bad -sarja kertoo parantumattomasti sairaasta kemian opettajasta Walter Whitesta (Bryan Cranston), joka perheensä tulevaisuuden turvatakseen alkaa valmistaa metamfetamiinia entisen oppilaansa Jesse Pinkmanin (Aaron Paul) kanssa.

Lähteet: KOB 4, AP