Breaking Bad -tähti Mike Bataeyh, 52, on kuollut äkillisesti

Suositusta Breaking Bad -sarjasta tuttu näyttelijä ja koomikko Mike Batayeh , 52, on kuollut. Asiasta kertoi hänen perheensä.

– Hän oli kiltti, herkkä, älykäs ja lahjakas sielu. Tämä on valtavan elämän tuhoisa menetys, ja me jäämme kaipaamaan Mikea ja niin moni ihminen kaikkialla maailmassa, Batayehin sisaret sanoivat.

Batayeh esiintyi useissa muissa TV-ohjelmissa, kuten CSI: Miami ja Kaikki rakastavat Raymondia. Hän esiintyi myös Adam Sandlerin elokuvassa You Don't Mess with the Zohan.