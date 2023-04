Pelastusoperaatio Välimerellä: 400:aa siirtolaista kuljettava alus ehti olla tuuliajolla yli vuorokauden

Maanantaina kolmen aikaan iltapäivästä Italian rannikkovartiosto ilmoitti, että pelastusalus on lähtenyt pelastamaan siirtolaisia.

Yksi vaarallisimmista siirtolaisten käyttämistä reiteistä on Välimeren läpi kulkeva merireitti. Kadonneita siirtolaisia etsivän International Organization for Migration's Missing Migrants Project -järjestön mukaan yli 20 000 siirtolaista on menehtynyt kyseisellä merireitillä vuoden 2014 jälkeen.