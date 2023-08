Ennätysmäärä siirtolaisia pyrkii Eurooppaan nyt Tunisian kautta – EU lupaa rahaa, jos siirtolaisvirrat saadaan kuriin: "Hinnan maksavat pakolaiset hengellään"

Tulijoita Eurooppaan on toki ollut jo vuosien ajan, mutta viimeisen vuoden aikana heitä on ollut ennätyksellisen paljon. Syitäkin siihen löytyy monia.

– Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on pitkittyneitä konflikteja, ilmastonmuutoksen aiheuttamaa kuivuutta, eri maissa on taloudellisia haasteita ja myös tunisialaiset itse ovat lähteneet liikkeelle aiempaa enemmän. On arvioitu, että nykyisen presidentin rasistiset kommentit ovat aiheuttaneet erinäistä väkivaltaisuutta Tunisiassa, mikä on myös ajanut tummaihoisia afrikkalaisia siirtolaisia liikkeelle entistä enemmän tänä vuonna, toteaa Amnesty Suomen asiantuntija Hanne Lyytikkä Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.