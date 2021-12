Oikeusministeri Henriksson: Aluevaaleissa suurin uhka ei ole korona

Henrikssonin mukaan lähtökohta on, että vaalit voidaan järjestää tammikuussa terveysturvallisesti.

– Nyt rokotekattavuuden osalta tilanne on aivan erilainen. Uudesta virusmuunnoksesta tosin emme tiedä riittävästi.

Kunnilla on tilanteessa paljon käsissään.

– Jokaisessa kunnassa katsotaan se, että äänestyspaikoissa väljyyttä on riittävästi. On käsidesia, on maskit saatavilla. Jokainen kunta voi harkita myös ulkoäänestyspaikkoja. Kotiäänestyksen osalta henkilöt, jotka ovat karanteenissa voivat äänestää ulkona omassa pihassaan.