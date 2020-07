Oikeuskanslerinvirasto vahvistaa: Sebastian Tynkkysen tekemä kantelu Sanna Marinista on saapunut, lisäksi pääministeristä tehty 12 muutakin kantelua

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että Sebastian Tynkkynen (ps.) on tehnyt kantelun oikeuskanslerille pääministeri Sanna Marinista (sd.). Oikeuskanslerinvirastosta vahvistetaan MTV Uutisille, että kantelu on tehty ja lisäksi virastoon on saapunut 12 yksityishenkilöiden tekemää kantelua.