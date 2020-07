EU-maiden johtajat saavuttivat rahasovun historiallisen pitkäksi venähtäneessä huippukokouksessa

Kokonaistaso vuosien 2021–2027 budjetissa on noin 1 074 miljardia euroa.

EU-maiden johtajat neuvottelivat rahasta yli neljä päivää Brysselissä. Huippukokous on yksi viime vuosikymmenten pisimmistä.

Juuri päättynyt EU-huippukokous venyi historiallisen pitkäksi. Huippukokous on yksi viime vuosikymmenten pisimmistä, mutta EU:n neuvoston mukaan jäi 25 minuuttia joulukuussa 2000 järjestettyä Nizzan huippukokousta lyhyemmäksi.

Korona on runnellut Euroopan taloutta

Elpymisvälineellä on tarkoitus tukea EU-maiden nousua koronaviruskriisin aiheuttamasta talouskuopasta. Poikkeuksellista mittavassa välineessä on se, että se on tarkoitus rahoittaa yhteisellä lainalla, jonka EU-komissio ottaisi markkinoilta.