Korona saattaa hidastaa ensi kevään kuntavaalien ääntenlaskentaa: "Kannattaa asennoitua siihen"

Yleensä ennakkoäänistä on ollut laskettuna jo huomattava osa kello 20. Jääskeläisen mukaan koko tulos valmistuisi kuitenkin yön pikkutunteihin mennessä.

Kynnys vaalien siirtämiseen korkea

Jos koronatilanne pysyisi Suomessa vastaavan kaltaisena kuin nyt, kuntavaalit voitaisiin Jääskeläisen arvion mukaan järjestää suunnitellusti 18. huhtikuuta. Kuntavaaleihin on kuitenkin viisi kuukautta aikaa, joten epidemiatilanne voi muuttua olennaisesti.

Kynnys vaalien siirtämiseen on silti korkea.

– Lähtökohta on edelleen, että kynnys vaalien siirtämiseen eteenpäin on korkea, mutta jos tilanne on tarpeeksi huono, kynnys voidaan toki ylittää, Jääskeläinen kertoo.