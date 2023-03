Ohjaaja Klaus Härö huomasi hiljattain kansainvälisissä elokuvapiireissä uuden, yllättävän ilmiön – joka koskee vahvasti suomalaista elokuvaa

– Aina on oppimista, aina on tekemistä. Miten voidaan nostaa mahdollisimman erilaisia tekijöitä. Meillä on aika hyvä tilanne, me tehdään aika erilaista elokuvaa, me ei tehdä pelkästään niinkuin Ruotsissa, (jossa) tilanne on se, että on aika pelonsekaista tunnelmaa tehdä hyvin varman päälle.