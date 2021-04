Ohisalolta poikkeuksellinen tviitti, oppositio vaatii paluuta menokehykseen – näin riihineuvotteluihin on reagoitu

– Ekologinen velka. Missä on huolipuhe siitä? Ohisalo tviittasi.

Keskustan tämänpäiväisiin puheisiin on reagoitu muuallakin. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen otti kantaa asiaan tiedotteella.

– Kuten valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi tänään Ylen Ykkösaamussa, niin vaikka Suomen velkasuhde ei vielä tunnu isolta eurooppalaisittain, niin meillä ikääntymisen ja työikäisen väen vähenemisen rajuus on muita hyvinvointivaltioita hankalampi, ja siksi Suomi on tuoreen arvion mukaan 8 vaarallisimmin kestävyysvajeessa olevan maan joukossa EU:ssa, Mykkänen kertoo.

– Juuri siksi Vanhasen kommentit kehysmenettelyn vesittämisestä ovat niin vaarallisia. Kun hallituksessa on vain jakopuolueita, on houkutus kehysten rikkomiseen käynyt liian suureksi. Veronmaksajien turvaksi eduskunnan roolia valtion talouden vastuullisessa hoitamisessa on luontevaa kasvattaa, hän jatkaa.