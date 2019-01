OECD: Ranskalla suurimmat sosiaalimenot, Suomi jaetusti toisena

Toiseksi suurimmat sosiaalimenot OECD-maista on Suomella ja Belgialla, jotka käyttävät tulonsiirtoihin noin 29 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseensa. 36 OECD-maan keskiarvo on 20,1 prosenttia. Esimerkiksi Saksassa luku on 25 prosenttia.