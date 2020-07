Seksuaalirikoslain uudistusta koskeva mietintö julkaistaan – yhdyntä ilman toisen osapuolen suostumusta tai nuoren lapsen kanssa luettaisiin raiskaukseksi

Asiantuntijoista koostuvan työryhmän tehtävänä on ollut muun muassa valmistella säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä.

Lisäksi työryhmä on valmistellut muutoksia, joiden myötä nuoriin lapsiin kohdistuneet sukupuoliyhteydet olisivat rangaistavia raiskauksina. Tarkoitus on myös kiristää törkeiden lapsiin kohdistuvien rikosten vähimmäisrangaistuksia.

Kiireellisimpiä uudistustarpeita

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista on pidetty rikoslain kiireellisimpänä muutostarpeena.

– Mikä uudessa hallitusohjelmassa on nyt todettu ja mikä on oikeustieteilijöille ollut selvää jo varsin pitkään, on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen syvällisempi ymmärtäminen. Se olisi mielestäni pitänyt jo aiemminkin ottaa huomioon paremmin, Melander sanoi STT:lle runsas vuosi sitten.