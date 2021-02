OAJ:ltä sataa kritiikkiä: Liian usein opettajan lastensuojeluhuoleen ei vastata – "Opettaja ei tiedä, onko asia hoidossa vai ei"

OAJ:n mukaan liian usein lastensuojelusta ei vastata opettajien tekemiin lastensuojeluilmoituksiin. Järjestö kertoo myös, että opettajia on joutunut vaaraan tehtyään lastensuojeluilmoituksen.

– Kaikkein suurin kysymys on tiedonkulku. Kun lastensuojeluilmoitus on tehty ja vaikka laatusuositukset määrittävätkin, että opettajalle ja koululle pitäisi tulla tieto, että ilmoitus on vastaanotettu ja kuka sitä hoitaa, näin ei todellakaan kaikissa tapauksissa tapahdu. Opettaja ei tiedä, onko asia hoidossa vai ei, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.