Pakkanen puraisi kovaa: Perämeri on jo kauttaaltaan jäässä ‒ lähes kuukauden etuajassa

Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämeri on jo nyt kauttaaltaan jäässä. Näin aikaisin Perämeri on saanut kattavan jääpeitteen talvina 2011 ja 2003, ja sitä ennen 1980-luvulla talvina 1987 ja 1986. Keskimäärin Perämeri on kauttaaltaan jäässä vasta tammikuun viimeisellä viikolla.