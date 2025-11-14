Talvinen sää alkaa hivuttautua myös Etelä-Suomeen viikonlopun jälkeen.

Sateenvarjon voi jättää Etelä-Suomessakin kohta naulaan.

– Sää kirkastuu ja kylmenee varsin radikaalisti, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Viikonloppuna etelässä ja lännessä voi vielä sataa räntää tai vettä, mutta ensi viikko näyttää selvästi keskimääräistä kylmemmältä ja kuivemmalta.

– Tiistaista asti on pakkaskausi, Pouta ennustaa.

– Vähintään kaksi aika kylmää viikkoa tulee.

Lapissa nykyiset lumet jäävät maahan, mutta etelän lumitilannetta Pouta kuvaa täplikkääksi.

– Tänne tulee vain paikoitellen jotain kuurolumia. Ehkä [ensi] torstaina on mahdollisuus vähän isommalle lumisateelle, Pouta sanoo.