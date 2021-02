Ajokeli laajalti kehno valtaosassa Suomea: Nyt tulee lunta, räntää ja vettä – "Alenna siis nopeutta"

Liikennesään varoitus kattaa koko Suomen paitsi Lapin itäosan ja Koillismaan. Vaikein ajokeli on Pohjanmaan maakunnassa ja siitä kaakkoon Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon asti.

– Näkyvyys liikenteessä on tällä hetkellä huono lumen takia, ja tienpinta on liukas, alenna siis nopeutta, tviitissä kerrottiin.

Lämpötila nousee osassa maata nollan tietämille

Lämpötila nousee päivällä nollaan länsirannikolla ja ehkä myös osassa etelärannikkoa. Maan länsiosissa on sunnuntaina aamusta enimmäkseen poutaa, mutta iltapäivällä alueella saadaan jälleen paikoin lumi- tai vesisadetta.

Lapin itäosissa voi sitä vastoin olla pakkasta parikymmentä astetta. Sää on Ilmatieteen laitoksen mukaan selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa.

Maan itäosassa on päivällä poutaista ja selkeää. Tätä ennen on kuitenkin vielä pilvistä. Lisäksi lumisateen kerrotaan olevan yöllä ja aamulla paikoin runsasta. Elohopea pyörii viiden ja viidentoista pakkasasteen välillä.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Lapissa on alkupäivästä pilvistä ja monin paikoin lumisateista. Päivällä myös näillä alueilla selkenee ja sää on poutaista. Pakkasta on kymmenestä kahteenkymmeneen astetta.