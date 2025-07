HJK:n ex-päävalmentaja töihin Veikkausliiga-seuraan

Helsingin Jalkapalloklubin päävalmentajana viime vuonna tovin toiminut Ossi Virta palaa KTP:n valmennustiimiin.

Kotkalainen KTP tiedottaa Ossi Virran liittyvän loppukaudeksi seuran edustusjoukkueen valmennustiimiin. Päävalmentajan vastuuta tiimissä kantaa Jonas Nyholm.

KTP on Veikkausliigan hännänhuippuna ja haluaa urheilutoimenjohtajansa Niko Ikävalkon mukaan kääntää kaikki kivet, jotta säilyminen olisi mahdollista.

– Juteltiin Jonaksen kanssa ja molemmat koettiin, että valmennustiimin vahvistaminen oikeanlaisella tyypillä voisi olla hyvä asia.

– Keskustelimme sitten Ossin kanssa ja löysimme yhteisymmärryksen nopeasti, joten ei muuta kuin mies mukaan. Hänen odotetaan tuovan oman mausteensa meidän pelaamiseen ja hyviä ajatuksia, miten saadaan parempia tuloksia irti, Ikävalko sanoo.

"Teen kaikkeni"

Virta on aiemmin työskennellyt kotkalaisessa KTP:ssä vuosina 2016–21 eri tehtävissä. Hän operoi hetken aikaa myös myös edustusjoukkueen päävalmentajana.

Helsinkiläislähtöinen 37-vuotias luotsi kertoo fiiliksiensä olevan mahtavat.

– Vietin Kotkassa viisi vuotta ja siitä muodostui minulle toinen koti. Viimeisellä kaudella nousimme Veikkausliigaan, ja nyt edessä on uudenlainen, erittäin kova mutta ehdottomasti saavutettavissa oleva tehtävä: säilyä Veikkausliigassa. Omassa roolissani teen kaikkeni auttaakseni joukkuetta ja seuraa saavuttamaan tämän tavoitteen, Virta virkkoo.

Miehen mukaan ensimmäisissä keskusteluissa on puhuttu siitä, että hän pystyy kehittämään erityisesti joukkueen pallollista pelaamista harjoituskentällä.

– Koen, että vahvuuteni ovat ihmisen kohtaamisessa, vuorovaikutustaidoissa, sisältöosaamisessa ja pedagogisissa taidoissa eli miten pystyn konkreettisesti siellä arjessa harjoituskentällä auttamaan joukkuetta omaksumaan uusia asioita.

– Nautin erityisesti harjoitusten vetämisestä ja uskonkin, että mitä laadukkaampi arki meillä on, sitä kautta saamme siirrettyä asioita otteluihin. Kentällä tulee olla kova vaatimustaso, intensiteetti ja kilpailu. Erittäin tärkeää on myös hyvä fiilis, positiivinen ilmapiiri ja mainitsemani pallollisen pelin osalta on oltava selkeät isot linjat, joihin rakennetaan konkreettiset toimintaperiaatteet ja mallit tukemaan pelaajien henkilökohtaista osaamista. Sitä kautta saadaan kaikista paras irti.

Virta oli aiemmin valmentamassa suomalaista suurseuraa HJK:ta sekä apuvalmentajan että päävalmentajan rooleissa. Hän vaikutti seuran riveissä 2023–24.