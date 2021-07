Nyt ropisevat sateet ovat lottovoitto punkeille – näin tunnistat salakavalat nymfipunkit, jotka iskivät joukolla vauvan kimppuun Lohjalla

Asiantuntijan mukaan puutiaisen nuoret kehitysvaiheet on hyvä muistaa, kun loppukesän sateet saattavat lisätä puutiaisten määrää.

Professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä kertoo, että puutiaisen elinkierrossa ensimmäinen vaihe on muna, josta kuoriutuu toukka. Se tarvitsee veriaterian, jotta se voi kasvaa nymfiksi eli puutiaisen nuoruusvaiheeseen.

Nymfit ovat täysikasvuisen puutiaisen näköisiä, mutta pienempiä. Myös toukat muistuttavat täysikasvuista puutiaista, mutta niillä on kuusi jalkaa, nymfillä ja täysikasvuisella kahdeksan.

Toukka on alle 1 millimetrin kokoinen, nymfi 1-2 millimetriä. Molemmat näyttävät iholla hyvin pieneltä vaaleanruskealta pisteiltä.

Täysikasvuinen koiraspunkki on noin 2,5 millimetrin kokoinen, ja sillä on tumma selkäkilpi. Naaras on 3,5 millimetriä, ja kilpi peittää vain ruumiin etuosan.