Video sotasankarikissasta leviää: Pudotti dronen yhdellä iskulla Ukrainassa

Kissan suoritus Ukrainassa kerää ihastusta somessa.

Tuntemattoman dronen viimeiset hetket tallentuivat sen kameraan. Tapahtumapaikaksi kerrotaan Donetskin seutu Ukrainassa.

Videopalvelu KameraOne julkaisi videon matalalla kohti taloa lentävästä dronesta, jonka matka päättyy yhtäkkiä kuviin ilmestyneen kissan lyöntiin.

Tämän jälkeen drone lentää päin tolppaa ja putoaa maahan.

KameraOne kertoo, että viime viikolla kuvatun videon taustalla näkyvä talo on venäläisjoukkojen miehittämä. Kissan uskotaan olevan ukrainalainen.

"Hyökkääjien pitäisi pelätä myös kissojamme"

Videon on julkaissut myös Meanwhile in Ukraine -sivusto Facebookissa.

– Hyökkääjien pitäisi pelätä paitsi asevoimiamme nyt myös pelottomia kissojamme, saatetekstissä hehkutetaan.

Kommenttikentässä kissan suoritus kerää ylistystä.

– Antakaa tuolle kissalle mitali, yksi kommentoijista vaatii.

– Todella vaikuttavaa, kuinka kissa havaitsi lähestyvän dronen ja sitten vain läimäytti sitä, toinen hehkuttaa.

Facebook-julkaisun mukaan kyseessä on venäläisjoukkojen käyttämä kevyt Meteor 75 -drone. KameraOne puolestaan kertoo, ettei siitä ole varmaa tietoa, kummalle osapuolelle drone kuului.