Nyt puhuvat Ilmavoimien Lemmenjoen-harjoitukseen osallistuneet: "On otettu irtiotto arkielämästä ja menty maastoon"

– Hienoja retkiä on ollut. On otettu irtiotto arkielämästä ja menty maastoon, kertoo eräs pitkän linjan kävijä.

Komentajia vastaan syytteet

Taustalla on Päiviön toiminta Lemmenjoella syksyllä 2017. Päiviön epäillään käyttäytyneen epäasiallisesti.

Eskelisen kohdalla epäilynä on, että hän viivytteli alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista. Eskelinen on kiistänyt syyllisyytensä ja Päiviö syyttäjän mukaan pääosin.

Komentaja sätti alaisiaan

"Uutisissa ei ole ollut asiavirheitä"

STT tavoitti myös erään kohutussa harjoituksessa olleen, jota on kuultu jutussa todistajana.

"Alkoholi ei ole ollut pääroolissa"

Lemmenjoen reissujen aikana on muun muassa pidetty esitelmiä, patikoitu, kuljettu jokiveneellä, ratkottu rastitehtäviä, ammuttu laseraseilla, saunottu sekä laulettu mökissä karaokea. Alkoholia ei ole nautittu litratolkulla.

– Ei alkoholi ole ollut mitenkään pääroolissa. Joka aamu on kuitenkin lähdetty ihan ajoissa liikkeelle, kertoo eräs haastateltu.

Toinen sanoo, että alkoholia on ostettu Rissalasta lähteneen lennon jälkeen viinakaupasta Ivalosta ennen Lemmenjoelle menoa. Ainakin osa vieraista on ostanut juomia yleisemminkin tarjottavaksi.

Mukana eri alojen vaikuttajia

Matkoilla on ollut noin parikymmentä ihmistä tai hieman yli. Naisia on ollut joitakin. Kantahenkilökuntaa on ollut noin viisi ja keittiöväki päälle.