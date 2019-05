Lemmenjoella ollut lennoston ex-esikuntapäällikkö: Homorunkkareiksi kutsuminen ei kuulostanut hyvältä, kun oli siviileitä paikalla

Kiistää kaatuilleensa humalassa

Mahonen on jutussa asianomistaja, mutta häntä kuultiin todistajan asemassa.

Juomatarpeita haettiin menomatkalla



Mahosen mukaan harjoituksessa on perinteisesti otettu saunajuomat saunan yhteydessä ja illallisten yhteydessä oli pari viinikaatoa.

– Kullankaivajien haudalla on perinteisesti yksi pieni viinapullo tuhottu. Ahkun tuvalla on sitten riippuen henkilöistä jotkut tarjonneet juomat ja on otettu yhet hörpyt, Mahonen sanoi.