Nyt puhuu tylyt pikapotkut saanut Erik ten Hag – "Ennennäkemätöntä"

Bayer Leverkusenin peräsimestä potkut saanut Erik ten Hag on kommentoinut tylyä kohtaloaan.

Leverkusen ilmoitti maanantaina antaneensa ten Hagille kenkää vain kolmen virallisen ottelun jälkeen. Ten Hag nimettiin kesällä Leverkusenin päävalmentajaksi Real Madridiin lähteneen Xabi Alonson tilalle.

Ten Hagin ohjaksissa Leverkusen eteni Saksan cupissa jatkoon, mutta Bundesliigassa joukkue pelasi 3–3-tasapelin Werder Bremenin kanssa ja hävisi Hoffenheimille.

55-vuotias hollantilaisluotsi on nyt rikkonut hiljaisuutensa saamistaan potkuista.

– Leverkusenin seurajohdon päätös antaa minulle potkut tuli täytenä yllätyksenä. Se, että tiet valmentajan kanssa eroavat jo kahden liigapelin jälkeen, on ennennäkemätöntä, ten Hag toteaa tiedotteessaan.

Leverkusenin joukkue koki kesällä suuria muutoksia. Valmentaja Alonson lisäksi seuran ennen ten Hagin potkuja jättivät muun muassa avainpelaajiin lukeutuneet Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky ja Jonathan Tah.

Ten Hag kokee, ettei hän saanut tarpeeksi aikaa muovata rajusti uudistuneesta joukkueesta menestyvää ja yhtenäistä kokonaisuutta.

– Uuden yhtenäisen joukkueen rakentaminen on huolellinen prosessi, joka vaatii aikaa ja luottamusta. Aloitin tämän työn vakuuttuneena ja täynnä energiaa, mutta valitettavasti johtoporras ei halunnut antaa minulle tarvitsemaani aikaa ja luottamusta, mistä olen todella pahoillani. Minusta tuntuu, ettei tämä työsuhde perustunut koskaan molemminpuoliseen luottamukseen, ten Hag harmittelee.

Potkut olivat ten Hagille jo toiset vuoden sisään, sillä viime vuoden lokakuussa ten Hag sai lähtöpassit Manchester Unitedista.

Ten Hag uskoo vakaasti, että olisi aikaa saamalla voinut johdattaa Leverkusenin menestykseen. Ten Hag johdatti ManU:n vaikeuksista huolimatta FA Cupin voittoon vuonna 2024. Lisäksi ten Hag luotsasi Ajaxin Hollannin mestariksi kolme kertaa.

– Seurat, jotka ovat luottaneet minuun, on palkittu menestyksellä ja palkinnoilla.