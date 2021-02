Rauman telakalla todettu jo 200 koronatartuntaa, kaupunki kriisipalaveriin, altistuneiden tarkka määrä täysin auki: "Positiivisia tullut niin valtava määrä"

Koronavirustilanne on räjähtänyt käsiin Rauman telakalla, jossa on todettu tähän mennessä yhteensä noin 200 tartuntaa. Koronatestejä on tehty parin päivän aikana lähes 1000 ihmiselle. Käynnissä on nyt massiivinen altistuneiden jäljitys.