Nyt puhuu Kirkkonummella ammutun Pixie-koiran omistaja: "Kaikki ei ole oikein"

Näin Kennelliitto ohjeistaa koiran pitämisestä vapaana: Kiinnipitoajan päättymisestä huolimatta koiraa ei saa pitää vapaana ilman maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijan lupaa.

Muistathan, että koiran tulee aina vapaana ollessaan olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Vuoden ympäri taajama-alueilla koiran pitäminen vapaana on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Luonnonsuojelualueilla koira on pidettävä aina kytkettynä.

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa tiistaina 20. elokuuta. Kiinnipitoaika kestää vuosittain maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Tällöin koirat on pidettävä kytkettyinä. Lähde: Kennelliitto.